LIVE Francia-Galles 20-27, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: vantaggio consistente per i Dragoni! (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58? META Galles! REES-ZAMMIT REGALA PROBABILMENTE IL SEI Nazioni AL Galles! 56? In affanno la Francia in questi minuti. L’exit strategy dei Gallesi si sta dimostrando maggiormente efficace. 54? Ntamack centra i pali e riporta la sua squadra a meno sette punti. 53? Calcio di punizione per la Francia in mezzo al campo per un placcaggio basso dei Gallesi. Ntamack va per i tre punti. 52? Classico calo dei francesi nel secondo tempo: tante volte la squadra di Galthié ha cominciato estremamente bene salvo poi flettere di rendimento alla distanza. 51? Chirurgico Biggar col piede! Dieci punti di vantaggio e garanzia oltre al break per i Gallesi. 50? META ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58? META! REES-ZAMMIT REGALA PROBABILMENTE IL SEIAL! 56? In affanno lain questi minuti. L’exit strategy deii si sta dimostrando maggiormente efficace. 54? Ntamack centra i pali e riporta la sua squadra a meno sette punti. 53? Calcio di punizione per lain mezzo al campo per un placcaggio basso deii. Ntamack va per i tre punti. 52? Classico calo dei francesi nel secondo tempo: tante volte la squadra di Galthié ha cominciato estremamente bene salvo poi flettere di rendimento alla distanza. 51? Chirurgico Biggar col piede! Dieci punti die garanzia oltre al break per ii. 50? META ...

