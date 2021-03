LIVE Francia-Galles 17-17, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: grande equilibrio a Parigi (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34? Ntamack centra i pali in un calcio tutt’altro che banale. 17-17 e nuovamente tutto in parità. 33? Ingenuità del Galles: regalata una punizione alla Francia che va per i tre punti. 32? In avanti commesso dai Gallesi: il pallone passa alle mani di Dupont per un’altra piattaforma. 30? Il numero 10 è costretto ad uscire: al suo posto entra Ntamack. 30? Qualche problema per Jalibert che ha preso una forte botta al viso in un contrasto con Jonathan Davies. 29? Touche per il Galles oltre la linea dei 22. 27? Finora il Galles ha il dominio del possesso del pallone, ma ha anche una certa dominanza territoriale. 26? Biggar segna su un calcio di punizione concesso da un’irregolarità su un placcaggio. Primo vantaggio ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34? Ntamack centra i pali in un calcio tutt’altro che banale. 17-17 e nuovamente tutto in parità. 33? Ingenuità del: regalata una punizione allache va per i tre punti. 32? In avanti commesso daii: il pallone passa alle mani di Dupont per un’altra piattaforma. 30? Il numero 10 è costretto ad uscire: al suo posto entra Ntamack. 30? Qualche problema per Jalibert che ha preso una forte botta al viso in un contrasto con Jonathan Davies. 29? Touche per iloltre la linea dei 22. 27? Finora ilha il dominio del possesso del pallone, ma ha anche una certa dominanza territoriale. 26? Biggar segna su un calcio di punizione concesso da un’irregolarità su un placcaggio. Primo vantaggio ...

