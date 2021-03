LIVE Francia-Galles 17-17, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: comincia il secondo tempo (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 42? Grande fisicità e tanta lotta in questo inizio di ripresa. PARTE IL secondo tempo CON IL CALCIO FRANCESE! 21.58 Vedremo chi avrà la meglio nel secondo tempo: la sensazione è che assisteremo ancora a tanti punti da una parte e dall’altra. Le difese sono un punto di forza delle due formazioni, ma gli attacchi per ora stanno facendo da padrone questa partita. 21.54 Con questo risultato, il Galles sarebbe campione del Sei Nazioni 2021. Punteggio che non darebbe invece il Grande Slam. 21.52 Prima frazione di intensità eccezionale: la Francia parte forte con l’immediata meta di Taofifenua. Reagisce d’esperienza il Galles che torna sotto grazie al colpo di Jalibert. Il finale di ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA42? Grande fisicità e tanta lotta in questo inizio di ripresa. PARTE ILCON IL CALCIO FRANCESE! 21.58 Vedremo chi avrà la meglio nel: la sensazione è che assisteremo ancora a tanti punti da una parte e dall’altra. Le difese sono un punto di forza delle due formazioni, ma gli attacchi per ora stanno facendo da padrone questa partita. 21.54 Con questo risultato, ilsarebbe campione del Sei2021. Punteggio che non darebbe invece il Grande Slam. 21.52 Prima frazione di intensità eccezionale: laparte forte con l’immediata meta di Taofifenua. Reagisce d’esperienza ilche torna sotto grazie al colpo di Jalibert. Il finale di ...

