LIVE Francia-Galles 14-7, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: meta stupenda dei transalpini (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17? Reazione rabbiosa del Galles che in maniera impetuosa prova a riportarsi in avanti. 16? Trasforma Jalibert: 14-7 in favore della Francia. 15? Dulin quasi da regista calcistico scucchiaia verso Jalibert che trova il taglio centrale di Dupont che non può farsi riprendere dai difensori. 14? meta Francia! 12-7! DUPONT! 13? Biggar trasforma il calcio. Pareggio raggiunto dai Gallesi. 12? SFONDA DAN BIGGAR! 7-5! Solo rimandata la meta Gallese che arriva adesso grazie ad un’offensiva costante e incisiva conclusa splendidamente di potenza fisica da Biggar. 11? Cercano lo spazio giusto gli ospiti. Provano disperatamente a difendere i padroni di casa. 10? Non c’è la meta per il ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17? Reazione rabbiosa delche in maniera impetuosa prova a riportarsi in avanti. 16? Trasforma Jalibert: 14-7 in favore della. 15? Dulin quasi da regista calcistico scucchiaia verso Jalibert che trova il taglio centrale di Dupont che non può farsi riprendere dai difensori. 14?! 12-7! DUPONT! 13? Biggar trasforma il calcio. Pareggio raggiunto daii. 12? SFONDA DAN BIGGAR! 7-5! Solo rimandata lae che arriva adesso grazie ad un’offensiva costante e incisiva conclusa splendidamente di potenza fisica da Biggar. 11? Cercano lo spazio giusto gli ospiti. Provano disperatamente a difendere i padroni di casa. 10? Non c’è laper il ...

