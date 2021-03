LIVE Francia-Galles 14-17, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: primo vantaggio gallese (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26? Biggar segna su un calcio di punizione concesso da un’irregolarità su un placcaggio. primo vantaggio Gallese: 17-14. 25? Fase spezzettata della partita: le due formazioni tirano il fiato dopo un avvio su ritmiche folli. 23? Tentano di sfruttare l’onda positiva i Gallesi che si trovano nella metà campo avversaria. 21? Sfugge il pallone a Biggar: in avanti e mischia in favore della Francia. 20? Dan Biggar non sbaglia: 14-14 e tutto ancora in equilibrio. 19? Attacco furente del Galles, molto mirato che mette in difficoltà la Francia dal punto di vista fisico. Faletau fa strada di forza e smista verso Owens che riesce a schiacciarla oltre la riga. 18? META Galles! CHE PARTITA! ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA26? Biggar segna su un calcio di punizione concesso da un’irregolarità su un placcaggio.e: 17-14. 25? Fase spezzettata della partita: le due formazioni tirano il fiato dopo un avvio su ritmiche folli. 23? Tentano di sfruttare l’onda positiva ii che si trovano nella metà campo avversaria. 21? Sfugge il pallone a Biggar: in avanti e mischia in favore della. 20? Dan Biggar non sbaglia: 14-14 e tutto ancora in equilibrio. 19? Attacco furente del, molto mirato che mette in difficoltà ladal punto di vista fisico. Faletau fa strada di forza e smista verso Owens che riesce a schiacciarla oltre la riga. 18? META! CHE PARTITA! ...

