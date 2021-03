LIVE Francia-Galles 0-0, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: si parte allo Stade de France! (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? SI parte CON IL CALCIO GallesE! 21.00 Fra pochissimo comincerà il match che dovrebbe determinare il vincitore di questa edizione del Sei Nazioni. 20.58 Si innalza sullo Stade de France “La Marsigliese”. 20.56 Risuona l’inno Gallese. 20.55 Queste le scelte dei due allenatori: Francia: 15 Brice Dulin, 14 Teddy Thomas, 13 Virimi Vakatawa, 12 Gael Fickou, 11 Damian Penaud, 10 Matthieu Jalibert, 9 Antoine Dupont, 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon (c), 6 Dylan Cretin, 5 Paul Willemse, 4 Romain Taofifenua, 3 Mohamed Haouas, 2 Julien Marchand, 1 Cyril BailleA disposizione: 16 Camille Chat, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Uini Atonio, 19 Swan Rebbadj, 20 Anthony Jelonch, 21 Baptiste Serin, 22 Romain Ntamack, 23 Arthur ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? SICON IL CALCIOE! 21.00 Fra pochissimo comincerà il match che dovrebbe determinare il vincitore di questa edizione del Sei. 20.58 Si innalza sullode France “La Marsigliese”. 20.56 Risuona l’innoe. 20.55 Queste le scelte dei due allenatori:: 15 Brice Dulin, 14 Teddy Thomas, 13 Virimi Vakatawa, 12 Gael Fickou, 11 Damian Penaud, 10 Matthieu Jalibert, 9 Antoine Dupont, 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon (c), 6 Dylan Cretin, 5 Paul Willemse, 4 Romain Taofifenua, 3 Mohamed Haouas, 2 Julien Marchand, 1 Cyril BailleA disposizione: 16 Camille Chat, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Uini Atonio, 19 Swan Rebbadj, 20 Anthony Jelonch, 21 Baptiste Serin, 22 Romain Ntamack, 23 Arthur ...

