LIVE Biathlon, Inseguimento donne Oestersund in DIRETTA: vince Roeiseland. 18ma Dorothea Wierer (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.53 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, appuntamento imperdibile tra un paio d’ore alle 15:15 con la prova maschile che può decidere la Coppa del Mondo. Grazie e a più tardi. 12.51 18esima posizione finale per Dorothea Wierer che termina delusa a 2’46” con 7 errori. Vittozzi 26esima. Difficile trarre giudizi da una prova così. 12.50 Quinta posizione per un’altra norvegese, Kalkenberg, emersa nel vento col 90% al poligono da pettorale 21. Sesta Preuss che scavalca Ivona Fialkova negli ultimi metri 12.49 Eckhoff paga 29?, Sola terza a 44? davanti a Simon che termina a 1 minuto. 12.48 Roeiseland torna al successo dalla mass start di Hochfielzen pre-Natale! Spezza la striscia di successi della connazionale Eckhoff, comunque gigante ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.53 E’ tutto per questa, appuntamento imperdibile tra un paio d’ore alle 15:15 con la prova maschile che può decidere la Coppa del Mondo. Grazie e a più tardi. 12.51 18esima posizione finale perche termina delusa a 2’46” con 7 errori. Vittozzi 26esima. Difficile trarre giudizi da una prova così. 12.50 Quinta posizione per un’altra norvegese, Kalkenberg, emersa nel vento col 90% al poligono da pettorale 21. Sesta Preuss che scavalca Ivona Fialkova negli ultimi metri 12.49 Eckhoff paga 29?, Sola terza a 44? davanti a Simon che termina a 1 minuto. 12.48torna al successo dalla mass start di Hochfielzen pre-Natale! Spezza la striscia di successi della connazionale Eckhoff, comunque gigante ...

Advertising

infoitsport : LIVE Biathlon, Inseguimento Oestersund in DIRETTA: Lukas Hofer a caccia del bis - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: Ancora giornata di finali tra sci, snowboard e biathlon ???? Segui le gare LIVE su - flamminiog : RT @Eurosport_IT: Ancora giornata di finali tra sci, snowboard e biathlon ???? Segui le gare LIVE su - Eurosport_IT : Ancora giornata di finali tra sci, snowboard e biathlon ???? Segui le gare LIVE su - infoitsport : LIVE Biathlon, Inseguimento donne Oestersund in DIRETTA: Wierer all'attacco di Eckhoff per la vittoria -