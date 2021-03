Lite per un frigorifero, tenta di uccidere la compagna con un coltello (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Napoli hanno sottoposto a fermo V.M., 41 anni, ucraino, accusato del tentato omicidio della connazionale accoltellata ieri a Napoli, davanti alla figlia. La donna è stata immediatamente soccorsa da alcuni passanti e poi portata all’Ospedale del Mare a Ponticelli. Secondo quanto si è appreso l’accoltellamento è scattato al termine della Lite per la gestione di un frigorifero. L’uomo gestiva l’abitazione dove la donna vive. Sulla vicenda sono in corso indagini della Polizia di Stato coordinate dal pm Valeria Sico. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Napoli hanno sottoposto a fermo V.M., 41 anni, ucraino, accusato delto omicidio della connazionale accoltellata ieri a Napoli, davanti alla figlia. La donna è stata immediatamente soccorsa da alcuni passanti e poi portata all’Ospedale del Mare a Ponticelli. Secondo quanto si è appreso l’accoltellamento è scattato al termine dellaper la gestione di un. L’uomo gestiva l’abitazione dove la donna vive. Sulla vicenda sono in corso indagini della Polizia di Stato coordinate dal pm Valeria Sico. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

stanzaselvaggia : Ah e visto che sulla stampa si sta inventando anche una lite tra me e Mentana, qui le sue parole. Difendi il giorna… - anteprima24 : ** #Lite per un frigorifero, tenta di uccidere la compagna con un coltello ** - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Napoi, tentato omicidio dopo una lite per un frigorifero: un fermo - SkyTG24 : Napoi, tentato omicidio dopo una lite per un frigorifero: un fermo - mattinodinapoli : Napoli, lite per la gestione del frigorifero fermato ucraino che ha accoltellato la convivente -

Ultime Notizie dalla rete : Lite per Serie A: 28a giornata, su tutte spicca il big match Roma - Napoli L'1 - 3 dell'andata all'Olimpico è un ottimo ricordo per Gotti: il bis è difficile ma non certo ... Read More Flash Venturina (LI): lite in famiglia, 28enne uccide il padre con una coltellata 20 Marzo ...

Livorno, 28enne uccide il padre con una coltellata Secondo una prima ricostruzione tra i due è scoppiata una lite nella loro abitazione quando il ... che una volta arrivati nell'abitazione hanno tentato le manovre per rianimare il padre ferito che però ...

Tentato omicidio dopo lite per frigorifero, un fermo La Repubblica Tenta di accoltellare il padre, 15enne arrestata e trasferita in comunità Avrebbe tentato di accoltellare il padre nel corso di una lite in casa, costringendolo a chiudersi nella camera da letto per sfuggirle. Con quest'accusa una 15enne fiorentina è stata trasferita in com ...

Livorno, 28enne uccide il padre con una coltellata Ha ucciso il padre con una coltellata al culmine di una lite. Il 28enne ha colpito il genitore all'addome: l'uomo, 64 anni, è morto subito dopo. L'omicidio è avvenuto questa mattina a Venturina, in pr ...

L'1 - 3 dell'andata all'Olimpico è un ottimo ricordoGotti: il bis è difficile ma non certo ... Read More Flash Venturina (LI):in famiglia, 28enne uccide il padre con una coltellata 20 Marzo ...Secondo una prima ricostruzione tra i due è scoppiata unanella loro abitazione quando il ... che una volta arrivati nell'abitazione hanno tentato le manovrerianimare il padre ferito che però ...Avrebbe tentato di accoltellare il padre nel corso di una lite in casa, costringendolo a chiudersi nella camera da letto per sfuggirle. Con quest'accusa una 15enne fiorentina è stata trasferita in com ...Ha ucciso il padre con una coltellata al culmine di una lite. Il 28enne ha colpito il genitore all'addome: l'uomo, 64 anni, è morto subito dopo. L'omicidio è avvenuto questa mattina a Venturina, in pr ...