L'Iss: 'Somministrate 7,3 milioni di vaccini su 9,5 milioni ricevute' (Di sabato 20 marzo 2021) Nell'ultimo aggiornamento sull'andamento dell'epidemia nel nostro Paese, l'Istituto superiore di Sanità riporta anche i dati sulle somministrazioni di dosi effettuate da quando, era lo scorso 27 ... Leggi su globalist (Di sabato 20 marzo 2021) Nell'ultimo aggiornamento sull'andamento dell'epidemia nel nostro Paese, l'Istituto superiore di Sanità riporta anche i dati sulle somministrazioni di dosi effettuate da quando, era lo scorso 27 ...

Advertising

XERDAN_Design : RT @SanMarino_RTV: #SanMarino | Zoffoli [@IssRSMarino]: “Se andiamo avanti così, collassiamo”; crescono i ricoveri, tornano i controlli agl… - SanMarino_RTV : #SanMarino | Zoffoli [@IssRSMarino]: “Se andiamo avanti così, collassiamo”; crescono i ricoveri, tornano i controll… - IaconiBiagio : @Sputniktechno @lorenzlu @borghi_claudio @Gigadesires @fdragoni @giulianol @matteosalvinimi I 300 morti al giorno l… - ChristianGerde2 : RT @Radio1Rai: ?? #Coronavirus Monitoraggio Iss, Rezza: in Italia 250mila dosi lotto #AstraZeneca bloccato da Aifa. In Gran Bretagna sommi… - nysseno : RT @Radio1Rai: ?? #Coronavirus Monitoraggio Iss, Rezza: in Italia 250mila dosi lotto #AstraZeneca bloccato da Aifa. In Gran Bretagna sommi… -