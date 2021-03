L’isola dei famosi 2021, provvedimenti in arrivo per un naufrago: ecco chi rischia la squalifica (Di sabato 20 marzo 2021) L’isola dei famosi 2021 rischia di contare il primo squalificato dal gioco honduregno, tra i naufraghi concorrenti del suo cast. O almeno questo è stando ad un comunicato del gioco, secondo cui infatti la produzione del reality starebbe meditando su eventuali provvedimenti da stabilire per almeno un naufrago concorrente al gioco condotto da Ilary Blasi. Di chi si tratta? Al momento non ci è dato sapere il nome del diretto interessato, ma ci sono almeno due ipotesi sull’identità del possibile squalificato dal reality-show, che vi snoccioliamo qui di seguito. L’isola dei famosi 2021: giunge il comunicato sulla possibile squalifica All’indomani della seconda diretta de ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 20 marzo 2021)deidi contare il primoto dal gioco honduregno, tra i naufraghi concorrenti del suo cast. O almeno questo è stando ad un comunicato del gioco, secondo cui infatti la produzione del reality starebbe meditando su eventualida stabilire per almeno unconcorrente al gioco condotto da Ilary Blasi. Di chi si tratta? Al momento non ci è dato sapere il nome del diretto interessato, ma ci sono almeno due ipotesi sull’identità del possibileto dal reality-show, che vi snoccioliamo qui di seguito.dei: giunge il comunicato sulla possibileAll’indomani della seconda diretta de ...

Advertising

QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per l'Isola dei famosi: supera 3.000.000 di spettatori con il 18% di share #isola - QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - IsolaDeiFamosi : Mediaset Play, questo è il cammino E poi dritto fino al mattino Poi la strada la trovi da te Porta all'#IsolaParty.… - sonoingenua_ : RT @IsolaDeiFamosi: Mediaset Play, questo è il cammino E poi dritto fino al mattino Poi la strada la trovi da te Porta all'#IsolaParty... c… - piccolaprelemi : RT @AllRiseMyeolchy: Cosí, a sentimento. Uno dei motivi per cui l’#isola quest’anno delude e continuerà a farlo è per l’inevitabile paragon… -

Ultime Notizie dalla rete : L’isola dei Napoli, COVID-19: Ennesima ordinanza di De Luca per limitazioni a spostamenti e trasporti l'eco di caserta