Lione, De Sciglio: "Qui dopo aver parlato con Grosso. In Francia meno tattica. Vogliamo vincere il campionato"

Intervistato da 20 Minutes, Mattia De Sciglio, esterno del Lione, con un passato ben noto in Italia con le maglie di Milan e Juventus - quest'ultima ancora proprietaria del suo cartellino - ha raccontato la sua esperienza in Ligue 1 e le sue ambizioni nella squadra guidata da Rudi Garcia, un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano.

De Sciglio: "Vogliamo vincere la Ligue 1"

Prima di parlare del suo arrivo a Lione, De Sciglio ha spiegato che sarebbe potuto anche finire al Paris Saint-Germain in uno scambio con Kurzawa: "Sì, è vero. Stavo per firmare col Psg ma poi il tutto non è andato a buon fine per decisione della Juventus. Sono arrivato all'OL e ..."

