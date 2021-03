Limbiate | cittadinanza italiana dal Consiglio dei Ministri per la vedova dell’ambasciatore Luca Attanasio

(Di sabato 20 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ladi, ambasciatore italiano diucciso in Congo, avrà la. Zakia Seddiki, originaria del Marocco, sposata condal 2015 e madre delle loro tre bambine, ha ottenuto l’attivazione della procedura per il conferimento delladirettamente dal Coniglio dei, su proposta del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo ...

... Mario Delpini , nel giungere al campo sportivo di. Delpini ha ricordato inoltre di aver ... In un clima di ripetto, devozione, dolore e compostezza lae forse l'Italia intera si è ......Intanto il sindaco di Milano Giuseppe sala lancia un appello allacomportatevi in modo adeguato al difficile momento i controlli aumenteranno sono tenuti questa mattina ain ...La vedova di Luca Attanasio, ambasciatore italiano di Limbiate ucciso in Congo, avrà la cittadinanza italiana. Zakia Seddiki, originaria del Marocco, sposata con Luca Attanasio dal 2015 e madre delle ...Il Consiglio dei ministri ha avviato le procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana per meriti speciali a Zakia Seddiki ...