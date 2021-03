Lillard - McCollum show | Portland decolla Rivincita Suns su Minnesota

(Di sabato 20 marzo 2021) Vittoria importante per iTrail Blazers sui Dallas Mavericks con una spettacolare prestazione del duo, protagonisti rispettivamente di 31 e 32 punti. Successo esterno dei ...

Advertising

andreapezzoni87 : Vittoria molto importante per i Blazers, che battono Dallas 125-119! La coppia Lillard-McCollum firma 63 punti conc… - zazoomblog : NBA 2020-2021: Lillard e McCollum stendono Dallas Denver batte Chicago dopo un overtime - #2020-2021: #Lillard… - zazoomblog : NBA 2020-2021: Lillard e McCollum stendono Dallas Denver batte Chicago dopo un overtime - #2020-2021: #Lillard… -

Ultime Notizie dalla rete : Lillard McCollum

La Gazzetta dello Sport

Vittoria importante per i Portland Trail Blazers sui Dallas Mavericks con una spettacolare prestazione del duo, protagonisti rispettivamente di 31 e 32 punti. Successo esterno dei Golden State Warriors, che vincono a Memphis nonostante l'assenza di Stephen Curry ma guidati dai 40 punti di ...Una squadra che ? trascinata da? è stata comunque capace, anche nelle 25 gare senzain campo (14 vittorie e 11 sconfitte il record di Portland), di reagire positivamente e ...NBA 2020/2021: crisi Celtics, Nets ko a Orlando. Denver vince all'OT, vincono i Warriors con un quarantello di Wiggins ...Sono state ben dieci le partite che si sono giocate, questa notte, in NBA. Ad aprire la serata è stata la sconfitta dei Boston Celtics, per 107-96, contro i Sacramento Kings. I californiani sono stati ...