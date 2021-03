Ligue 1 2020/2021: il Marsiglia crolla a Nizza, zona Europa League a rischio (Di sabato 20 marzo 2021) Il Marsiglia di Jorge Sampaoli non ha ben figurato durante la trentesima giornata della Ligue 1 2020/2021, sconfitto dal Nizza all’Allianz Riviera per 3-0. I rossoneri hanno trovato la via del gol al 34?, al 74? e al 90?, rispettivamente con Thuram, Gouiri e Claude Maurice. I padroni di casa hanno sfruttato le incertezze difensive degli avversari, pungendo primordialmente di testa e poi con dei tap-in vincenti: disastro del Marsiglia e zona Europa League al rischio. Dopo le vittorie ai danni del Rennes e del Brest, Milik e compagni non hanno confermato l’eccellente rendimento palesato, permettendo a Lens e Metz di accorciare in classifica. I marsigliesi dovranno limitare l’impeto delle avversarie per la lotta europea, ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Ildi Jorge Sampaoli non ha ben figurato durante la trentesima giornata della, sconfitto dalall’Allianz Riviera per 3-0. I rossoneri hanno trovato la via del gol al 34?, al 74? e al 90?, rispettivamente con Thuram, Gouiri e Claude Maurice. I padroni di casa hanno sfruttato le incertezze difensive degli avversari, pungendo primordialmente di testa e poi con dei tap-in vincenti: disastro delal. Dopo le vittorie ai danni del Rennes e del Brest, Milik e compagni non hanno confermato l’eccellente rendimento palesato, permettendo a Lens e Metz di accorciare in classifica. I marsigliesi dovranno limitare l’impeto delle avversarie per la lotta europea, ...

Nice 3-0 OM : l'OM s'est fait manger Sampaoli ne fera pas la passe de trois avec l'OM. L'entraîneur vient de découvrir que si avec deux succès on s'enflamme dans la cité phocéenne, du côté des joueurs on peut malheureusement vite ...

