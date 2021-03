Liga, Valladolid-Siviglia 1-1: Bono come Palop, i lusitani trovano il pari al 94?. La classifica aggiornata (Di domenica 21 marzo 2021) pari tra Real Valladolid e Siviglia.Allo Stadio municipale "José Zorrilla", termina 1-1 al "fotofinish", il match valevole per la ventottesima giornata della Liga. Vantaggio per la formazione di casa con il gol messa a segno dagli undici metri da Orellana, che al 44' spiazza dal dischetto il portiere lusitano, Bono, per il gol del momentaneo 1-0. Protagonista della serata proprio l'estremo difensore del Siviglia che al 94', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, raggiunge un passaggio in area e riesce ad insaccare la palla in rete, battendo l'incolpevole portiere del Valladolid e mettendo a segno il gol del definitivo 1-1. Secondo pareggio di fila per il club del presidente Ronaldo "il Fenomeno", a +4 dalle zone calde della classifica. Il ... Leggi su mediagol (Di domenica 21 marzo 2021)tra Real.Allo Stadio municipale "José Zorrilla", termina 1-1 al "fotofinish", il match valevole per la ventottesima giornata della. Vantaggio per la formazione di casa con il gol messa a segno dagli undici metri da Orellana, che al 44' spiazza dal dischetto il portiere lusitano,, per il gol del momentaneo 1-0. Protagonista della serata proprio l'estremo difensore delche al 94', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, raggiunge un passaggio in area e riesce ad insaccare la palla in rete, battendo l'incolpevole portiere dele mettendo a segno il gol del definitivo 1-1. Secondo pareggio di fila per il club del presidente Ronaldo "il Fenomeno", a +4 dalle zone calde della. Il ...

Advertising

Mediagol : #Liga, Valladolid-Siviglia 1-1: Bono come Palop, i lusitani trovano il pari al 94'. La classifica aggiornata… - sportli26181512 : Valladolid-Siviglia 1-1: Finisce 1-1 la sfida tra Valladolid e Siviglia, nella ventottesima partita della Liga spag… - Daniele20052013 : Bono come Palop contro il Valladolid: il portiere del Siviglia segna l'1-1 al 94' - sportli26181512 : Clamoroso: il #Siviglia salvato da un gol del portiere Bono al 94'!: Nella 28ª giornata della #Liga incredibile par… - MCalcioNews : Incredibile in Liga: il Siviglia agguanta il pari a Valladolid con il portiere Bounou -

Ultime Notizie dalla rete : Liga Valladolid Clamoroso: il Siviglia salvato da un gol del portiere Bono al 94'! ... con altre tre gare valide per la 28ª giornata della Liga andate in scena. Nell'ultima di queste è clamoroso il pareggio ottenuto dal Siviglia sul campo del Real Valladolid , dove la squadra di ...

DAZN 1 (canale 209 Sky Sport), Palinsesto dal 19 al 25 Marzo ...05 This Is DAZN ore 16:10 Linea Diletta con Boateng ore 16:45 Ligue 1: Nizza - Marsiglia (diretta) ore 19:00 Liga: Betis - Levante (replica) ore 20:55 Liga: Valladolid - Siviglia (diretta) ore 23:05 ...

Valladolid-Siviglia 1-1 Sky Sport La Liga, pari in extremis del Siviglia: segna il portiere Il Siviglia è costretto al pari per 1 a 1 contro il Valladolid nella gara della Liga che conclude il sabato sera della 28esima giornata della massima serie spagnola. ?? ¡Final en Valladolid! ?? Bono s ...

Liga 2020/2021, il Siviglia pareggia col gol del portiere: Bono gela il Valladolid al 94' Ha segnato il portiere, ha segnato Bono. Il Siviglia acciuffa il pareggio al 94' contro un Valladolid che può sicuramente rammaricarsi per come butta via due punti d’oro nella lotta salvezza. I ragazz ...

... con altre tre gare valide per la 28ª giornata dellaandate in scena. Nell'ultima di queste è clamoroso il pareggio ottenuto dal Siviglia sul campo del Real, dove la squadra di ......05 This Is DAZN ore 16:10 Linea Diletta con Boateng ore 16:45 Ligue 1: Nizza - Marsiglia (diretta) ore 19:00: Betis - Levante (replica) ore 20:55- Siviglia (diretta) ore 23:05 ...Il Siviglia è costretto al pari per 1 a 1 contro il Valladolid nella gara della Liga che conclude il sabato sera della 28esima giornata della massima serie spagnola. ?? ¡Final en Valladolid! ?? Bono s ...Ha segnato il portiere, ha segnato Bono. Il Siviglia acciuffa il pareggio al 94' contro un Valladolid che può sicuramente rammaricarsi per come butta via due punti d’oro nella lotta salvezza. I ragazz ...