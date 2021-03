Libri. “Geopolitics and Us”, per comprendere meglio la geopolitica (Di sabato 20 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nell'era di internet, le fonti di informazione abbondano. Tuttavia, spesso ci sentiamo persi di fronte alla complessità di molti eventi geopolitici perchè nel mondo interconnesso di oggi, forse un pò paradossalmente, la proliferazione delle fonti di informazione non si traduce sempre in una migliore comprensione o nell'approfondimento delle nostre conoscenze. Internet ci aiuta a esprimere le nostre idee. Ma se i nostri pensieri sono brevi, raramente li rende più lunghi. Il libro “Geopolitics and Us” (Amazon Kindle Direct Publishing, 2020), di Simone Urbani Grecchi cerca di fornire pratiche (e non convenzionali) chiavi di lettura per comprendere le principali questioni geopolitiche del mondo d'oggi. Alcuni saranno sorpresi nello scoprire che, in realtà, svariati temi hanno le loro radici nei comportamenti quotidiani. Siamo tutti attori ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nell'era di internet, le fonti di informazione abbondano. Tuttavia, spesso ci sentiamo persi di fronte alla complessità di molti eventi geopolitici perchè nel mondo interconnesso di oggi, forse un pò paradossalmente, la proliferazione delle fonti di informazione non si traduce sempre in una migliore comprensione o nell'approfondimento delle nostre conoscenze. Internet ci aiuta a esprimere le nostre idee. Ma se i nostri pensieri sono brevi, raramente li rende più lunghi. Il libro “and Us” (Amazon Kindle Direct Publishing, 2020), di Simone Urbani Grecchi cerca di fornire pratiche (e non convenzionali) chiavi di lettura perle principali questioni geopolitiche del mondo d'oggi. Alcuni saranno sorpresi nello scoprire che, in realtà, svariati temi hanno le loro radici nei comportamenti quotidiani. Siamo tutti attori ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Libri. “Geopolitics and Us”, per comprendere meglio la geopolitica - - CorriereCitta : Libri. “Geopolitics and Us”, per comprendere meglio la geopolitica -

Ultime Notizie dalla rete : Libri Geopolitics Libri. “Geopolitics and Us”, per comprendere meglio la geopolitica Il Tempo Libri. “Geopolitics and Us”, per comprendere meglio la geopolitica ROMA (ITALPRESS) – Nell’era di internet, le fonti di informazione abbondano. Tuttavia, spesso ci sentiamo persi di fronte alla ...

ROMA (ITALPRESS) – Nell’era di internet, le fonti di informazione abbondano. Tuttavia, spesso ci sentiamo persi di fronte alla ...