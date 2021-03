Libera, il Covid non ferma la Giornata della memoria per le vittime di mafia: il programma (anche online) del 20-21 marzo (Di sabato 20 marzo 2021) Il Covid non ferma l’associazione “Libera” che anche quest’anno il 21 marzo celebra la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia. Giunta alla 26esima edizione, la manifestazione che solitamente si tiene in una città anche quest’anno deve fare i conti con la pandemia. Con la collaborazione del ministero dell’Istruzione, l’associazione di don Luigi Ciotti ha deciso di chiedere ai presidi, ai coordinamenti di Libera, alle scuole, alle università e alle associazioni aderenti, alla rete di “Avviso Pubblico” e a quanti vogliano, di organizzare il 20 marzo mattina la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Ilnonl’associazione “” chequest’anno il 21celebra lae dell’impegno in ricordo delleinnocenti di. Giunta alla 26esima edizione, la manifestazione che solitamente si tiene in una cittàquest’anno deve fare i conti con la pandemia. Con la collaborazione del ministero dell’Istruzione, l’associazione di don Luigi Ciotti ha deciso di chiedere ai presidi, ai coordinamenti di, alle scuole, alle università e alle associazioni aderenti, alla rete di “Avviso Pubblico” e a quanti vogliano, di organizzare il 20mattina la lettura dei nomi delleinnocenti delle mafie ...

