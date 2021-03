L’evoluzione della cucina nel tempo | terza parte

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 20 marzo 2021) Ladell’Antica Roma Un posto importante nella mensaRoma imperiale l’occupò il garum, un condimento usato frequentemente in moltissime preparazioni. Il garum (chiamato anche liqua- men) era un liquido dal gusto difficilmente immaginabile, ottenuto facendo macerare per una notte dei cascami di pesce con sale, vino e aromi vari. Si trattava in pratica