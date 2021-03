Letta: “Pessimo inizio di Salvini, ha tenuto in ostaggio per un pomeriggio il Consiglio dei ministri (peraltro senza risultati)” (Di sabato 20 marzo 2021) “Molto bene. Il decreto Sostegni interviene su salute, scuola, turismo, cultura e aiuta lavoratori e imprese. Bene Draghi. Bene i ministri. Male, molto male che un segretario di partito tenga in ostaggio per un pomeriggio il Cdm (senza peraltro risultati). Pessimo inizio Salvini”. E’ il Tweet del segretario del Pd, Enrico Letta riferendosi al Consiglio dei ministri di ieri che ha varato il decreto Sostegni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) “Molto bene. Il decreto Sostegni interviene su salute, scuola, turismo, cultura e aiuta lavoratori e imprese. Bene Draghi. Bene i. Male, molto male che un segretario di partito tenga inper unil Cdm ().”. E’ il Tweet del segretario del Pd, Enricoriferendosi aldeidi ieri che ha varato il decreto Sostegni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

