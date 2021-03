L’esperta risponde | la cosmetologa | su ingredienti e Inci | verità e falsi miti

Leggi su iodonna

(Di sabato 20 marzo 2021) Dubbi, curiosità, approfondimenti, “ dilemmi” di bellezza (e dintorni)? In questa rubrica, tratta dal giornale cartaceo, da oggi, un team di esperte (donne) è a vostra disposizione. Dermatologa,, esperta in medicina estetica, personal trainer posturologa… Scriveteci, all’ indirizzo mail: iodonnabeauty@rcs.it. Raccoglieremo qui le domande più interessanti, divise per temi ed esperte di riferimento. Prima puntata: cosmetologia. Per fare chiarezza – una volta per tutte – in tema, l’etichetta dei cosmetici.Marilisa Franchini,, divulgatrice, (@beautycologa su Instgram). Beauty Q&A,: la, suMarilisa Franchini, @beautycologa. 1 È vero ...