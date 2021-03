L' esame scandalo per magistrati coperto dal Csm

Leggi su panorama

(Di sabato 20 marzo 2021) Tra 1994 e 1995 il concorso per «uditori giudiziari» (in cui Luca Palamara ebbe la prima nomina) si distinse per arbìtri e irregolarità. Ma tutto è stato prontamente silenziato. Panorama riscostruisce, carte alla mano, quella vicenda di 25 anni fa. Purtroppo, visti i recenti abusi nel potere delle toghe, attualissima. Questa è la storia di un tentativo di frode ai danni del concorso di Stato per entrare in magistratura, organizzato tra il 1994 e il 1995. Non è una novità: decine di questi concorsi sono stati colpiti da denunce di irregolarità e corruttele di ogni tipo. Ma questa è anche la storia di come il Csm, il Consiglio superiore della magistratura che dovrebbe garantire la massima trasparenza sull'ordine giudiziario, 25 anni fa si dette da fare per coprire quello. E quel concorso ha anche un'importanza particolare. Perché forse è un beffardo segno del ...