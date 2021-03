Leonardo su Rai 1 | la presentazione alla stampa tra finzione | omosessualità e L’Alleanza

Leggi su dituttounpop

(Di sabato 20 marzo 2021)su Rai 1 dal 23 marzo la coproduzione internazionale che rafforzaDebutta martedì 23 marzosu Rai 1 con le prime 2 puntate (su 8 totali) anche in streaming su RaiPlay. Produzione dal budget di 30 milioni di euro, significativo per l’Europa, come ricorda Luca Bernabei, produttore con Lux Vide, durante la conferenzadivia zoom che ha radunato davanti uno schermo attori e giornalisti da tutto il mondo. Nonostante l’internazionalità nella conferenza disono emerse le classiche beghe di casa nostra. Così la domanda sulla necessità di raccontare l’dell’artista difesa da Frank Spotnitz, showrunner della serie: “abbiamo attinto da diverse fonti e l’di ...