‘Leonardo’ | la serie tv tra genio | cultura e crime mistery

Leggi su dire

(Di sabato 20 marzo 2021) ROMA – Il Rinascimento – tra lato oscuro e irresistibile fascino – il genio e il lato umano di Leonardo da Vinci, la cui personalità complessa ed enigmatica rimane ancora oggi un segreto avvincente. Ma anche l’arte in ogni sua forma, l’omosessualità e l’omicidio di Caterina da Cremona. Tutto questo prende vita in tv nella serie in otto episodi ‘Leonardo’, dal 23 marzo, in prima visione mondiale, su Rai1 creata da Frank Spotnitz (noto al grande pubblico per ‘X-Files’) e Steve Thompson, per la regia di Dan Percival e Alexis Sweet. ©Fabio Lovino