Leonardo è accusato di omicidio nella serie evento di Rai1 30 milioni di budget | alte aspettative e un cast internazionale c’è anche Matilda De Angelis ma è doppiata

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 20 marzo 2021)De, Aidan Turner e Freddie Highmore Più che la storia dell’artista, del genio, insi racconterà quella dell’uomo, del bambino abbandonato da tutti che, una volta adulto, dovrà convivere con i propri demoni, incapace di legarsi fino in fondo a qualcuno ma capace di amare profondamente,se non se stesso. Lapartirà martedì 23 marzo ed è il primo progetto a guida italiana dell’alleanza tra broader europei (stavolta non è coinvolta la tedesca ZDF), un progettoche vanta nelAidan Turner come protagonista principale e diversi interpreti italiani, che hanno commentato l’esperienza nel corso della conferenza stampa di ...