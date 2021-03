Leonardo Bonucci | la moglie Martina positiva al Covid | ‘Ci stanno facendo vivere una vita di m**a’ | lo sfogo

Advertising

'Ci stanno facendo vivere una vita di m***a', queste le parole di sfogo della moglie diMartina Maccari che risultata positiva al Coronavirus , ha aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni di salute. Uno sfogo che è arrivato non a caso il giorno della festa del ...Uno sfogo vero e proprio quello di Martina Maccari , su Instagram. La moglie didifensore della Juventus e della Nazionale, nelle sue stories ha fatto il punto sulle sue condizioni di salute, confermando di aver contratto il Covid. Difficile vivere a distanza da ...Il commissario tecnico Roberto Mancini ha convocato 38 calciatori: prima chiamata per il difensore dell’Atalanta Rafael Toloi e per il centrocampista dello Spezia Matteo Ricci. La risposta alla convoc ...La moglie del difensore della Juventus polemica: «Qualcuno si deve svegliare per far andare le cose un po’ meglio. Non so quando i miei figli potranno rivedere il padre...» ...