Lega Trentino, presidente Savoi si dimette dopo frasi sessiste (Di sabato 20 marzo 2021) Ha rassegnato le dimissioni il presidente della Lega Trentino, Alessandro Savoi, che, in un post aveva usato il termine ‘troie’, dopo aver attaccato Alessia Ambrosi, e Katia Rossato, consigliere provinciali di Trento, ‘colpevoli’ di aver lasciato il partito di Salvini per approdare in Fdi. Dimissioni su cui lo stesso leader della Lega, Matteo Salvini, impegnato a Palermo per il suo processo, si limita a un “ha fatto bene”. Ripercorrendo la vicenda, l’addio dei consiglieri aveva fatto andare su tutte le furie Savoi, il quale sui social aveva accusato i fuoriusciti – cui si aggiunge anche il consigliere comunale di Trento, Daniele Dematté – definiti ‘torobetti’, (‘burattini’ nel dialetto locale), parlando di ‘gente infame’ e ‘traditori’. In un post poi aveva rincarato ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 marzo 2021) Ha rassegnato le dimissioni ildella, Alessandro, che, in un post aveva usato il termine ‘troie’,aver attaccato Alessia Ambrosi, e Katia Rossato, consigliere provinciali di Trento, ‘colpevoli’ di aver lasciato il partito di Salvini per approdare in Fdi. Dimissioni su cui lo stesso leader della, Matteo Salvini, impegnato a Palermo per il suo processo, si limita a un “ha fatto bene”. Ripercorrendo la vicenda, l’addio dei consiglieri aveva fatto andare su tutte le furie, il quale sui social aveva accusato i fuoriusciti – cui si aggiunge anche il consigliere comunale di Trento, Daniele Dematté – definiti ‘torobetti’, (‘burattini’ nel dialetto locale), parlando di ‘gente infame’ e ‘traditori’. In un post poi aveva rincarato ...

Advertising

myrtamerlino : Ieri due consigliere provinciali #donne hanno lasciato la Lega #Trentino per passare a Fratelli d'Italia. Questo l'… - ValeriaValente_ : Il presidente della Lega Trentino Alessandro Savoi ha scatenato rabbia sui social nei confronti degli ex colleghi d… - myrtamerlino : #Savoi ha appena comunicato le sue dimissioni da Presidente della Lega Trentino. - FSumannaru : RT @stanzaselvaggia: Ieri due consigliere provinciali (prima la Ambrosi, poi la Rossato) sono uscite dalla Lega Trentino per passare a Fdi.… - mac10220953 : RT @stanzaselvaggia: Ieri due consigliere provinciali (prima la Ambrosi, poi la Rossato) sono uscite dalla Lega Trentino per passare a Fdi.… -