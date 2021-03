LeBron si rompe | Collins domina | Gallinari c' è | Atlanta sbanca Los Angeles

(Di domenica 21 marzo 2021) I Lakers perdono partita e. ControJames si fa male all'inizio del secondo quarto, alla caviglia destra, esce dal campo e non rientra più, e Losfinisce per arrendersi 94 - 99 ...

Advertising

andreatoffa : Unica partita che guardo dopo mesi LeBron si rompe, bene -

Ultime Notizie dalla rete : LeBron rompe

La Gazzetta dello Sport

L'INFORTUNIO ? Con 10'50' da giocare nel 2° quartofinisce per terra tenendosi la caviglia destra dopo un fallo di Hill, che lo travolge. Pare solo uno spavento per lui e i tifosi Lakers ...... aveva quello diJames. ' Sono un ex giocatore di basket e spesso giocavo nella squadra dei più grandi, la disciplina viene da lì e, sì, sono quello che dà le regole, chele palle. Sono ...Steph Curry fa la storia da uomo assist ma non basta, perché LeBron e compagni vincono e convincono. Doncic ne piazza 25, ma Leonard trascina alla vittoria i Clips. Sugli altri campi successi di Denve ...Damiano David, il cantante dei Maneskin, il gruppo vincitore ieri notte del Festival di Sanremo (come assistere a una partita della NBA, vista l'ora, ndr) ha un passato da ...