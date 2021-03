Le previsioni meteo di domenica 21 marzo (Di sabato 20 marzo 2021) – Cielo in prevalenza sereno al Nord. Al Centro nuvole e rovesci sulla Sardegna e sul versante adriatico, condizioni di marcata instabilità al Sud. – La settimana si chiude con una giornata all’insegna del bel tempo almeno al Nord e su gran parte del Centro. Ancora instabile al Sud con rovesci anche di moderata intensità. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 13 gradi. Centro – Nuvole sulla Sardegna e sul versante adriatico Al Centro nuvole sparse sulla Sardegna e sul quadrante adriatico peninsulare. Cielo in prevalenza sereno sul resto del settore. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 14 gradi. Sud – Condizioni ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 marzo 2021) – Cielo in prevalenza sereno al Nord. Al Centro nuvole e rovesci sulla Sardegna e sul versante adriatico, condizioni di marcata instabilità al Sud. – La settimana si chiude con una giornata all’insegna del bel tempo almeno al Nord e su gran parte del Centro. Ancora instabile al Sud con rovesci anche di moderata intensità. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 13 gradi. Centro – Nuvole sulla Sardegna e sul versante adriatico Al Centro nuvole sparse sulla Sardegna e sul quadrante adriatico peninsulare. Cielo in prevalenza sereno sul resto del settore. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 14 gradi. Sud – Condizioni ...

