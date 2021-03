Le Parole della settimana sabato 20 marzo su Rai 3, gli ospiti (Di sabato 20 marzo 2021) Le Parole della settimana sabato 13 marzosu Rai 3, ospiti e argomenti della puntata Le Parole della settimana continua a raccontare l’Italia e il mondo con Massimo Gramellini attraverso il linguaggio, nella nuova puntata di sabato 13 marzo su Rai 3 (anche in streaming su RaiPlay), che vedrà ospiti Alessio Boni e Michela Murgia. Le Parole della settimana è caratterizzato dal collaudato alternarsi di ospiti noti e non per scoprire, approfondire, comprendere, e spingere a riflessione sui principali fatti della settimana che va a concludersi. Il tutto con alcune presenze ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 20 marzo 2021) Le13su Rai 3,e argomentipuntata Lecontinua a raccontare l’Italia e il mondo con Massimo Gramellini attraverso il linguaggio, nella nuova puntata di13su Rai 3 (anche in streaming su RaiPlay), che vedràAlessio Boni e Michela Murgia. Leè caratterizzato dal collaudato alternarsi dinoti e non per scoprire, approfondire, comprendere, e spingere a riflessione sui principali fattiche va a concludersi. Il tutto con alcune presenze ...

