Le parole della settimana: anticipazioni e ospiti di oggi, 20 marzo (Di sabato 20 marzo 2021) Questa sera, sabato 20 marzo 2021, Massimo Gramellini conduce la 22esima puntata de Le parole della settimana in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20,20. Nel collaudato alternarsi di ospiti noti e non, parteciperanno Michela Murgia autrice del libro “Stai zitta – E altre nove frasi che non vogliamo sentire più” incentrato sull’emancipazione femminile, Alessio Boni autore del libro “Mordere la nebbia” dedicato al figlio Lorenzo e Guido Maria Brera autore del romanzo “Candido”. Nel corso della puntata sarà ospite anche Corrado Augias che tornerà da domani su Rai3 con la nuova stagione di “Città segrete” e l’immunologa Antonella Viola per gli ultimi aggiornamenti sull’evoluzione della pandemia e della vaccinazione. In apertura di puntata Roberto ... Leggi su tpi (Di sabato 20 marzo 2021) Questa sera, sabato 202021, Massimo Gramellini conduce la 22esima puntata de Lein onda su Rai 3 a partire dalle ore 20,20. Nel collaudato alternarsi dinoti e non, parteciperanno Michela Murgia autrice del libro “Stai zitta – E altre nove frasi che non vogliamo sentire più” incentrato sull’emancipazione femminile, Alessio Boni autore del libro “Mordere la nebbia” dedicato al figlio Lorenzo e Guido Maria Brera autore del romanzo “Candido”. Nel corsopuntata sarà ospite anche Corrado Augias che tornerà da domani su Rai3 con la nuova stagione di “Città segrete” e l’immunologa Antonella Viola per gli ultimi aggiornamenti sull’evoluzionepandemia evaccinazione. In apertura di puntata Roberto ...

Advertising

NicolaPorro : Leggete (e ascoltate) le incredibili parole con cui il ministro della Giustizia Cartabia ha difeso l’ennesima vessa… - acmilan : ??? 'We're really proud of the team' @Brahim Díaz reflects on the squad's state of mind ahead of #FiorentinaMilan… - ItaliaViva : Se davvero si vuole affermare l'inizio di una nuova stagione riformista, passiamo dalle parole ai fatti. Sul tema d… - Rosario16305726 : RT @NicolaPorro: Leggete (e ascoltate) le incredibili parole con cui il ministro della Giustizia Cartabia ha difeso l’ennesima vessazioni n… - FabrizioBnd : RT @chetempochefa: Dobbiamo pensarci sempre alla felicità, e anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai diment… -

Ultime Notizie dalla rete : parole della Pierluigi Battista/ "Politically correct è fanatismo maoista. La Sinistra...' ... 'CANCEL CULTURE NUOVO OSCURANTISMO' Dopo aver brevemente parlato delle nuove proposte di Letta per il Pd " ius soli e voto ai 16enni sono "solo parole" - Pierluigi Battista ha poi parlato della ...

Ciclismo: il belga Stuyven vince la Milano - Sanremo 'Ho azzardato' "Non riesco davvero a realizzare di aver vinto qui - spiega il 29enne, ai microfoni della Rai - e descrivere quello che sento dentro. E' incredibile non trovo le parole. Magari me renderò meglio ...

Su Rai3 tornano ''Le Parole della Settimana'' con Massimo Gramellini RAI - Radiotelevisione Italiana Juventus, Andrea Pirlo categorico su Cristiano Ronaldo A livello tecnico e tattico non ci abbiamo ancora pensato, perché siamo concentrati nel finire al meglio la stagione No, non ci abbiamo ancora pensato. Sul futuro di Cristiano Ronaldo, Pirlo si esprim ...

Oristano, il liceo De Castro commemora le vittime della mafia Per la prima volta anche Oristano ha voluto celebrare la Giornata della Memoria, in ricordo delle vittime innocenti di mafia. L'appello di don Luigi Ciotti è stato raccolto dal Liceo De Castro. Il dir ...

... 'CANCEL CULTURE NUOVO OSCURANTISMO' Dopo aver brevemente parlato delle nuove proposte di Letta per il Pd " ius soli e voto ai 16enni sono "solo" - Pierluigi Battista ha poi parlato..."Non riesco davvero a realizzare di aver vinto qui - spiega il 29enne, ai microfoniRai - e descrivere quello che sento dentro. E' incredibile non trovo le. Magari me renderò meglio ...A livello tecnico e tattico non ci abbiamo ancora pensato, perché siamo concentrati nel finire al meglio la stagione No, non ci abbiamo ancora pensato. Sul futuro di Cristiano Ronaldo, Pirlo si esprim ...Per la prima volta anche Oristano ha voluto celebrare la Giornata della Memoria, in ricordo delle vittime innocenti di mafia. L'appello di don Luigi Ciotti è stato raccolto dal Liceo De Castro. Il dir ...