Le Iene | Aurora Ramazzotti testa lo sperma dei giovani influencer italiani

(Di sabato 20 marzo 2021) Le, il seme dei ragazzi di oggi è meno fertile?glipiù popolari di Instagram (VIDEO) Ieri, venerdì 19 marzo 2021 su Italia 1 è andato in onda un nuovo appuntamento con LeShow, condotto dalle treGiulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Nella puntata di ieri è andato in onda un servizio di, nuova iena del programma, e figlia di Michelle Hunziker e Eros. Nel suo servizio laha volutore sul campo una ricerca che dice che il seme dei ragazzi di oggi è meno fertile rispetto a qualche anno fa. Quanto sono fertili idel 2021? Secondo una ricerca i loro ...

A Lesi parla di giovani: quanto sono fertili i ragazzi di oggi? Per rispondere 11 influencer si ... Per l'occasione l'inviataRamazzotti ha incontrato 11 giovani star che si sono sottoposte ...Su.it l'anticipazione del servizio diRamazzotti sulla fertilità maschile che andrà in onda a "Le" stasera, venerdì 19 marzo, in prima serata, su Italia1. L'inviata ha chiesto a 11 ...Quanto sono fertili i giovani del 2021? Secondo una ricerca i loro spermatozoi hanno perso il 40% della fertilità rispetto ai coetanei del 1980. Angelo Sanzio, Tommy A Canaglia, Denis Dosio, Claudio S ...Su Iene.it l’anticipazione del servizio di Aurora Ramazzotti sulla fertilità maschile che andrà in onda a “Le Iene” stasera, venerdì 19 marzo, in prima serata, su Italia1.L’inviata ha ch ...