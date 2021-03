Le Guide di Instagram stanno inventando nuovi modi di raccontare storie online

Leggi su wired

(Di sabato 20 marzo 2021) (foto:s)Da oggi notizie e approfondimenti si leggono anche su. Il social delle foto, dopo aver puntato tutto sui video dis e Reels, sceglie di sfondare in un settore tradizionalmente non suo, offrendo agli utenti la possibilità di affiancare del testo al materiale audiovisivo presente sulla piattaforma. È la nuova funzioneche, dopo un primo periodo di sperimentazione riservata ai creator, è diventata disponibile per tutti da metà novembre. Con essa,sembra voler fare un tentativo di spostare il proprio focus da immagini e video di veloce fruizione a contenuti con un taglio decisamente più editoriale. Ma cos’è – e come funziona – una Guida di? Si tratta di uno spazio in cui condividere, ...