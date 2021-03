(Di sabato 20 marzo 2021) Migliaia di persone, per la maggior parte ragazze, hanno protestato sabato in Turchia chiedendo al presidente Recep Tayyipdi revocare la sua decisione di ritirarsi dal primo trattato vincolante al mondo per prevenire e combattere lale. Una decisione “devastante”. Così il segretario generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejcinovic Buric, ha definito la decisione della Turchia di ritirarsidi Istanbul. “Questa mossa è un’enorme battuta d’arresto” negli “sforzi” internazionali per proteggere le. Ed è “tanto più deplorevole perché compromette la protezione dellein Turchia, in tutta Europa ed oltre”, ha dichiarato in una nota. Alcuni dirigenti ...

SecolodItalia1 : Le giovani turche sfidano Erdogan (video): “No all’uscita dalla Convenzione contro la violenza sulle donne”… - gtlallo2 : RT @max_f3000: #ottoemezzo ha ragione #telese , i renziani son sempre lì pronti a rovinare tutto, i lacchè di confindustria. I famosi 101 ,… - Pierp1980 : RT @max_f3000: #ottoemezzo ha ragione #telese , i renziani son sempre lì pronti a rovinare tutto, i lacchè di confindustria. I famosi 101 ,… - elisapunto : RT @max_f3000: #ottoemezzo ha ragione #telese , i renziani son sempre lì pronti a rovinare tutto, i lacchè di confindustria. I famosi 101 ,… - lucatelese : RT @max_f3000: #ottoemezzo ha ragione #telese , i renziani son sempre lì pronti a rovinare tutto, i lacchè di confindustria. I famosi 101 ,… -

Ultime Notizie dalla rete : giovani turche

Dire

... e costruire storie di grande impatto, anche per contrastare il mercato delle serie tv: il ...che indaga sull' omicidio di un adolescente palestinese il giorno dopo il funerale di tre...Nel 2019, migliaia diiracheni sono scesi in piazza non solo per protestare contro le ... La notizia ha sollevato grandi polemiche ad Ankara, mentre le autoritàcontinuano ad accusare ...A dieci anni dalle proteste di Daraa, abbiamo ripercorso con James Gelvin le fasi salienti e gli attori principali del conflitto per procura che ha messo in ginocchio il paese ...Daydreamer è la soap opera più amata del momento, in onda tutti i giorni in day time su Canale 5. Secondo le anticipazioni turche presto ...