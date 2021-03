Lazio | Lombardia e Trento zona arancione dal 29 marzo? Dai contagi all' indice Rt | ecco perché possono lasciare il rosso

Advertising

GHERARDIMAURO1 : Lazio e Lombardia (più Trento): ecco le Regioni che puntano all'arancione dal 29 marzo - GHERARDIMAURO1 : - littlet31856797 : RT @escatenatu: Sonia Rosiners non sai che gli spostamenti in zona arancione per visite si potevano fare solo all’interno dello stesso comu… - LuigiBevilacq17 : RT @ultimenotizie: Da lunedì 22 marzo nuovi colori regioni: ??Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, la P.A. Bolzano, Sicilia, Toscana, Umb… - Bart1705 : RT @ultimenotizie: Da lunedì 22 marzo nuovi colori regioni: ??Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, la P.A. Bolzano, Sicilia, Toscana, Umb… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Lombardia

In area rossa dunque avremo: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Veneto In area arancione, tutte le altre ...Per cui, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Emilia - Romagna, Marche,, Puglia e Campania sono rosse . Mentre Abruzzo, Basilicata, Provincia ...Per il resto sono per almeno un'altra settimana in zona rossa: Campania, Emilia Romagna, Friuli, Lombardia, Lazio, Marche, Piemonte, Trento, Puglia e Veneto. Tutte le altre rimangono in arancione.Emergenza Covid in Italia, cambiano i colori di due regioni italiane: la Sardegna lascia l'area bianca e passa in zona arancione mentre il Molise approda in zona arancione dalla zona rossa con regole, ...