Lavia | “Il Covid non riuscirà a uccidere il Teatro”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 20 marzo 2021) “Io non credo proprio che ilpossa morire. Si possono mettere di buzzo buono, con le regolette e con le leggine, ma ilnon muore. Ci hanno provato in tanti e per tante volte, ma non ci sono mai riusciti; e non ci riusciranno neanche stavolta. E soprattutto, non potrà riuscirci questo Coronavirus: ilè eterno!”. E’ la sfida che lancia al mondo esterno uno dei massimi rappresentanti delitaliano ed europeo, Gabriele, attore e regista, intervistato dalla AdnKronos sul decreto Sostegni approvato dal governo Draghi e illustrato ieri dal ministro della Cultura, Dario Franceschini. “Intanto, sono contento per il cambio del nome: ‘ristoro’ era proprio brutto e inadatto, già meglio ‘sostegno’ come termine – osserva, serio e ironico al tempo stesso – In ...