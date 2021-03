Laura Pausini rivela: “La Rai mi ha chiesto di condurre Sanremo” (Di sabato 20 marzo 2021) Grande emozione, per la bravissima cantante Laura Pausini, candidata all’Oscar 2021, nella categoria ‘Miglior canzone originale’, con il brano ‘Io si/seen’, colonna sonora del film Netflix , ‘La vita davanti a se’, di Edoardo Ponti, protagonista Sophia Loren. Laura Pausini, ancora non riesce a crederci, la nomination agli Oscar, arriva a due settimane, dalla vittoria del suo primo Golden Globe, nella stessa categoria. Laura Pausini rivela : ” La Rai mi ha chiesto di condurre Sanremo” Con la schiettezza che la contraddistingue, la Pausini, confessa, nella sua prima conferenza, dopo la nomination agli Oscar: ” Mi sento orgogliosa di di essere italiana e di vivere questo momento con ... Leggi su formatonews (Di sabato 20 marzo 2021) Grande emozione, per la bravissima cantante, candidata all’Oscar 2021, nella categoria ‘Miglior canzone originale’, con il brano ‘Io si/seen’, colonna sonora del film Netflix , ‘La vita davanti a se’, di Edoardo Ponti, protagonista Sophia Loren., ancora non riesce a crederci, la nomination agli Oscar, arriva a due settimane, dalla vittoria del suo primo Golden Globe, nella stessa categoria.: ” La Rai mi hadi” Con la schiettezza che la contraddistingue, la, confessa, nella sua prima conferenza, dopo la nomination agli Oscar: ” Mi sento orgogliosa di di essere italiana e di vivere questo momento con ...

Advertising

NetflixIT : Laura Pausini: *nominata agli Oscar* Noi: - chetempochefa : Facciamo i complimenti a Laura Pausini per la straordinaria nomination agli Oscar con il brano Io Sì/Seen nella cat… - rtl1025 : ??? Laura Pausini è candidata agli #Oscar per #IoSì nella categoria della miglior canzone originale per il film… - advorelou : Sono cresciuta sentendo sempre questa stronzata che Laura Pausini è la miglior cantante italiana. Ma desso onestame… - PasqualeMarro : #LauraPausini sotto attacco (di nuovo) per la sua vita privata -