Lachifarma pronta a produrre il vaccino anti Covid per l’estero | un’operazione da 20 milioni di euro

(Di sabato 20 marzo 2021) Riflettori puntati su. Il colosso farmaceutico 100% italiano opera nel mercato nazionale e internazionale della salute producendo farmaci etici ed equivalenti. Il Gruppo si è già avviato a convertire uno dei suoi stabilimenti in provincia di Lecce per la produzione delcoronavirus. Ora l’intento diè quello diil-19 per. In questa importante operazione la Società farmaceutica sta investendo ben 20di. Il Presidente dell’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa) Giorgio Palù ha affermato, poco dopo la messa in onda della trasmissione “Porta a Porta” su Rai 1 del servizio sul...

Lachifarma pronta

L'azienda italiana che produce farmaci etici ed equivalenti si è dettaa convertire allo scopo uno dei suoi stabilimenti in provincia di Lecce. 'Se il progetto andasse in porto 'abbiamo una capacità produttiva complessiva di 250 milioni di dosi. Insomma un ...Inoltread investire ingenti cifre di tasca propria, a patto che il Governo garantisca però la produzione. "Se poi a noi arrivasse già il "bulk", ovvero il semilavorato da ...L’azienda farmaceutica pugliese Lachifarma è pronta a investire 20 milioni di euro per produrre vaccini anti-Covid. Lo dice il vice presidente Luciano Villanova spiegando che la Lachifarma è già ...L’azienda farmaceutica pugliese Lachifarma pronta a produrre un milione di dosi al giorno di vaccino anti Covid. Per la produzione in Italia si attende il via libera da parte del Governo. Lachifarma, ...