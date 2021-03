La villa in Toscana del cantante Sting, ha le sembianze di una reggia (Di domenica 21 marzo 2021) Il cantante britannico possiede una stupenda villa all’interno di una proprietà terriera. E’ la sua residenza in Toscana, ma non solo Tenuta II Palagio (fonte google)Si erge tra le colline del Chianti, precisamente a Figline Valdarno, la Tenuta Il Palagio, la bellissima villa di Sting. Come è noto, il cantante ex leader dei Police, è innamorato della Toscana e per diversi mesi all’anno, abita con la moglie Trudie Styler in questa lussuosa abitazione. Sting in realtà è proprietario di un possedimento di oltre 300 ettari. La proprietà comprende una grande villa padronale del XVI secolo, una collina, 6 laghi, vigne e oliveti coltivati a monocoltura e secondo principi rigorosamente bio. Il casale è stato progettato dalla ... Leggi su kronic (Di domenica 21 marzo 2021) Ilbritannico possiede una stupendaall’interno di una proprietà terriera. E’ la sua residenza in, ma non solo Tenuta II Palagio (fonte google)Si erge tra le colline del Chianti, precisamente a Figline Valdarno, la Tenuta Il Palagio, la bellissimadi. Come è noto, ilex leader dei Police, è innamorato dellae per diversi mesi all’anno, abita con la moglie Trudie Styler in questa lussuosa abitazione.in realtà è proprietario di un possedimento di oltre 300 ettari. La proprietà comprende una grandepadronale del XVI secolo, una collina, 6 laghi, vigne e oliveti coltivati a monocoltura e secondo principi rigorosamente bio. Il casale è stato progettato dalla ...

