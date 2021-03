La Turchia si ritira dalla Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne

Advertising

Radio1Rai : La #Turchia si ritira dalla #ConvenzioneDiIstanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le #donne, fir… - LaStampa : La Turchia si ritira dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne - Adnkronos : #Violenzasudonne, #Turchia si ritira da convenzione - Philo1936 : RT @zerocarbon3lla: La Turchia si ritira dalla Convenzione di Istanbul, reprime il dissenso interno con carcere e torture, mette al bando i… - SilviaBoccadoro : La Turchia si ritira dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne -

Lo ha dichiarato il vice presidente turco, Fuat Oktay, commentando su Twitter il ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul, che pone al centro la prevenzione e la lotta contro la violenza ...La Turchia lascia la Convenzione di Istanbul, trattato del 2011 per prevenire e combattere la violenza contro le donne. Lo ha stabilito un decreto presidenziale firmato oggi e che ha suscitato le crit ...La Turchia si è ritirata dalla Convenzione di Istanbul, un trattato del 2011 voluto dagli stati membri del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne. La Convenzione di ...