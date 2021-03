Advertising

ilpost : La Turchia si è ritirata dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne - cristin86212732 : RT @candem_is_real_: #istanbulsoezlesmesi “Ci rifiutiamo di ritirarci dalla Convenzione di Istanbul! Anche se la Turchia si è ritirata dal… - sarabrgrx : RT @ilpost: La Turchia si è ritirata dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne - FrencyCecca : RT @ilpost: La Turchia si è ritirata dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne - frabzzz : RT @ilpost: La Turchia si è ritirata dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia ritirata

La Stampa

Un altro vergognoso passo verso l'inciviltà: lasi èdalla convenzione di Istanbul, firmata nel 2011 proprio nella città turca, con l'obiettivo di proteggere le donne dalla violenza domestica. Per giustificare questa decisione, il ...Ankara, 20 mar 09:34 - Lasi èdalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, anche nota come Convenzione di Istanbul, siglata da ...Per il Governo turco, "imitare gli altri non è necessario, la soluzione invece è nelle nostre tradizioni e costumi, in noi stessi".Nel 2020 almeno 300 vittime di femminidicio. Per il ministro della Famiglia il sistema legale turco è "abbastanza dinamico e forte" da adottare nuove normative in base alle necessità ...