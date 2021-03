La Turchia si è ritirata dalla convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne Ue | “Enorme passo indietro”

(Di sabato 20 marzo 2021) Lalascia ladi, trattato del 2011 per prevenire e combattere lale. Lo ha stabilito un decreto presidenziale firmato oggi e che ha suscitato le critiche dei principali partiti dell’opposizione. Laobbliga i governi ad adottare una legislazione che contrasto ladomestica e gli abusi simili, come laconiugale e le mutilazioni genitali femminili. Secondo i conservatori il provvedimento minerebbe l’unità familiare, incoraggiando il divorzio e dando spazio alla comunità Lgbt per essere maggiormente accettata nella società. Una decisione commentata duramentesegretaria generale del Consiglio d’Europa Marija Pejcinovic Buric: “E’ un ...

