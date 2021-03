La Turchia si è ritirata dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne pur essendo stata la prima firmataria

bisealess9699 : RT @amnestyitalia: ?? ULTIM’ORA #Turchia Il presidente Erdogan ha dichiarato che la Turchia si è ritirata dalla Convenzione di Istanbul sull… - marco_maffeis : RT @amnestyitalia: ?? ULTIM’ORA #Turchia Il presidente Erdogan ha dichiarato che la Turchia si è ritirata dalla Convenzione di Istanbul sull… - LTChica : RT @amnestyitalia: ?? ULTIM’ORA #Turchia Il presidente Erdogan ha dichiarato che la Turchia si è ritirata dalla Convenzione di Istanbul sull… - fiore561 : RT @amnestyitalia: ?? ULTIM’ORA #Turchia Il presidente Erdogan ha dichiarato che la Turchia si è ritirata dalla Convenzione di Istanbul sull… - Grillo92 : RT @amnestyitalia: ?? ULTIM’ORA #Turchia Il presidente Erdogan ha dichiarato che la Turchia si è ritirata dalla Convenzione di Istanbul sull… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia ritirata

Il Consiglio d'Europa: decisione grave. Lasi èdalla Convenzione di Istanbul, un trattato del 2011 voluto dagli stati membri del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne. La Convenzione di ...Una decisione commentata duramente dalla segretaria generale del Consiglio d'Europa Marija Pejcinovic Buric : 'E' un enorme passo indietro che compromette la protezione delle donne in, in ...Una fessura nell'Islanda sudoccidentale, in una zona perlopiù disabitata, ha iniziato ad eruttare flussi di lava rossa con dimensioni 1kmq.Con un decreto il presidente Recep Tayyp Erogan ha ritirato la Turchia dalla Convenzione di Istanbul, il trattato sottoscritto e approvato nel 2011 che obbliga i paesi aderenti ad avere una legislazio ...