La Turchia lascia la convenzione di Istanbul contro la violenza delle donne

(Di sabato 20 marzo 2021) Laha deciso dire ladi, trattato del 2011 per prevenire e combattere lale. Lo ha stabilito un decreto presidenziale e che ha suscitato le ...

meb : Una pessima notizia: la #Turchia lascia la convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne. Ogni passo indietro sulla tutela dei diritti delle donne è una ferita per ...

- Laha deciso di lasciare la Convenzione di Istanbul, trattato del 2011 per prevenire e combattere la violenza contro le donne. Lo ha stabilito un decreto presidenziale e che ha suscitato le ...8.50trattato contro violenza Lala convenzione di Istanbul,trattato del 2011 per prevenire e combattere la violenza contro le donne. Lo ha stabilito un decreto presidenziale,...Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Una pessima notizia: la Turchia lascia la convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne. Ogni passo indietro sulla tutela dei diritti delle donne è una ferita per ...Risulta evidente perfino ai sassi di Villa Pamphili che il mondo abbia problemi mooolto più grossi da gestire. Eppure la guerra (a corrente continua, è lampante) tra gli Stati Uniti ...