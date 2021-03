La tripletta di Aramu fa perdere il secondo posto al Monza: 4-1 per il Venezia al Brianteo (Di sabato 20 marzo 2021) Il Monza cede il secondo posto in classifica al Lecce, i lombardi non riescono a rispondere ai pugliesi e perdono malamente al Brianteo: il Venezia si impone 4-1 con la tripletta di Aramu ed il gol nel finale di Sebastiano Esposito. La squadra di Brocchi aveva accorciato le distanze con Armellino, e resta ferma a quota 50 punti al terzo posto, il Venezia si avvicina ed è a 49 grazie a questo successo. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 marzo 2021) Ilcede ilin classifica al Lecce, i lombardi non riescono a rispondere ai pugliesi e perdono malamente al: ilsi impone 4-1 con ladied il gol nel finale di Sebastiano Esposito. La squadra di Brocchi aveva accorciato le distanze con Armellino, e resta ferma a quota 50 punti al terzo, ilsi avvicina ed è a 49 grazie a questo successo. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

