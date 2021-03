La trama di Svegliati Amore Mio | la fiction con Sabrina Ferilli per Canale5

Leggi su optimagazine

(Di sabato 20 marzo 2021) Grande pubblicità per la nuovadiin partenza dal 24 marzo su, ma qual è ladiMio? Molto hanno rivelato già i promo che in questi giorni hanno affollato il palinsesto dima anche i social delle trasmissioni di Maria De Filippi che continua a promuovere lae che farà lo stesso questa sera nel primo serale di Amici 2021 ospitando proprio la protagonista.inMio sarà Nanà Santoro, una parrucchiera di provincia, moglie di Sergio (Ettore Bassi), operaio in acciaieria, e madre di Sara (Caterina Sbaraglia), promessa del nuoto. La loro vita sembra perfetta, i tre sono ...