La terza ondata può mettere in ginocchio la Germania

Il quadro epidemiologico della Germania è in peggioramento ed il Paese potrebbe non essere in grado di allentare le misure restrittive in vista della Pasqua. Le dichiarazioni, sconfortanti, del ministro della Salute Jens Spahn sembrano aver preso atto di una situazione tutt'altro che rosea. Il tasso di incidenza settimanale del Covid-19 sta accelerando ed è passato

Ultime Notizie dalla rete : terza ondata Giornata internazionale della gentilezza: Bolognano augura il benvenuto ai suoi nuovi nati Bolognano. All'interno di scenari apocalittici di un'Italia travolta dalla terza ondata pandemica, attimi di bellezza e di speranza prendono vita in quel di Bolognano, assieme alla presenza dei piccoli nati nel 2020 a cui è stata dedicata la 'Giornata nazionale della ...

Covid - 19. L'epidemia galoppa a Ferrara: due decessi e 196 positivi L'epidemia di Covid - 19 è in piena terza ondata a Ferrara dove il bollettino di sabato 20 marzo registra purtroppo altri due decessi causati dal virus e 196 persone risultate positive al tampone. Lutti a Copparo e Vigarano Mainarda ...

Coronavirus: anatomia della terza ondata. I passi falsi in Europa la Repubblica Nasce il laboratorio politico "Primavera della Calabria" «La Calabria versa ormai da mesi in uno stato di totale incertezza politica e istituzionale, aggravato da una crisi economica e sociale, già strutturale, esasperata oggi dalla terza ondata della ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid I casi di Covid nel mondo superano i 122 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 2,7 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ult ...

