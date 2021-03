La terza ondata avanza ancora. Italia tutta rossa e arancione. La Puglia chiede al Governo misure più restrittive. E da lunedì la Sardegna lascia la fascia bianca (Di sabato 20 marzo 2021) Nonostante le restrizioni entrate in vigore negli ultimi giorni continuano a variare i colori delle regioni. Sotto la lente d’ingrandimento è finita la tanto invidiata zona bianca della Sardegna. Che purtroppo ha le ore contate. Da lunedì, infatti, passerà tra le arancioni, stessa area nella quale dovrebbe essere collocato anche il Molise, in uscita dalla zona rossa. Mentre viene prorogata l’ordinanza in scadenza relativa all’area rossa in Campania. Dunque l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, non provocherà grandi variazioni se non per le regioni citate. “Si osserva un ulteriore aumento dell’incidenza a livello nazionale, che supera la soglia di 250 casi settimanali per 100.000 abitanti, che impone il massimo livello di mitigazione possibile”, scrive l’Istituto Superiore di Sanità ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 20 marzo 2021) Nonostante le restrizioni entrate in vigore negli ultimi giorni continuano a variare i colori delle regioni. Sotto la lente d’ingrandimento è finita la tanto invidiata zonadella. Che purtroppo ha le ore contate. Da, infatti, passerà tra le arancioni, stessa area nella quale dovrebbe essere collocato anche il Molise, in uscita dalla zona. Mentre viene prorogata l’ordinanza in scadenza relativa all’areain Campania. Dunque l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, non provocherà grandi variazioni se non per le regioni citate. “Si osserva un ulteriore aumento dell’incidenza a livello nazionale, che supera la soglia di 250 casi settimanali per 100.000 abitanti, che impone il massimo livello di mitigazione possibile”, scrive l’Istituto Superiore di Sanità ...

Advertising

petergomezblog : Francia: Parigi e 16 dipartimenti in lockdown per un mese, ma le scuole restano aperte. “È terza ondata” - borghi_claudio : MA... MA... MA... Non mi vorrete dire che avevo ragione, che non c'è nulla di esponenziale e che quindi le restriz… - RobertoBurioni : Ecco gli andamenti della diffusione del virus in Israele nella seconda ondata (senza vaccino) e nella terza ondata… - fcolarieti : La terza ondata avanza ancora. Italia tutta rossa e arancione. La Puglia chiede al Governo misure più restrittive.… - stefaniacampani : RT @FmMosca: La vogliamo o prendere o no questa decisione? *** Chi si vaccina deve stare 14 giorni in isolamento *** A che gioco si ta gi… -