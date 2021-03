La storia di Patrizia e Sergio, ricoverato per covid. Lei: “Non mi riconosceva così ho avuto un’idea” (Di sabato 20 marzo 2021) Una storia a lieto fine contro il covid quella di una coppia sposata da 30 anni Una storia d’amore che dura da 30 anni quella di due 52enni, Patrizia e Sergio, che hanno lottato contro il covid. Patrizia è una maestra di religione e insegna in una scuola dell’infanzia, mentre Sergio è un istruttore di scuola guida. Lui ricoverato nella degenza covid di Pneumologia dell’ospedale San Donato di Arezzo. Lei era stata contagiata in forma lieve ed è rimasta a casa in isolamento, mentre il marito meno fortunato il 15 febbraio scorso era stato ricoverato. Adesso l’uomo è stato dimesso e e adesso si trova all’Istituto di riabilitazione di Agazzi ad Arezzo. “Non lo vedevo da 15 giorni – racconta la donna -. Gli ... Leggi su 361magazine (Di sabato 20 marzo 2021) Unaa lieto fine contro ilquella di una coppia sposata da 30 anni Unad’amore che dura da 30 anni quella di due 52enni,, che hanno lottato contro ilè una maestra di religione e insegna in una scuola dell’infanzia, mentreè un istruttore di scuola guida. Luinella degenzadi Pneumologia dell’ospedale San Donato di Arezzo. Lei era stata contagiata in forma lieve ed è rimasta a casa in isolamento, mentre il marito meno fortunato il 15 febbraio scorso era stato. Adesso l’uomo è stato dimesso e e adesso si trova all’Istituto di riabilitazione di Agazzi ad Arezzo. “Non lo vedevo da 15 giorni – racconta la donna -. Gli ...

