“La Siria è un’altra Somalia È caduta nella trappola dell’economia del saccheggio”

(Di sabato 20 marzo 2021) James GelvinA partire dal marzo del 2011, giovani, classi medie urbane, le frammentate opposizioni, sostenitori dei Fratelli musulmanini iniziavano a chiedere la fine del regime di Bashar al-Assad. In, le prime manifestazioni di protesta della città meridionale di Daraa sono sfociate in una guerra civile che continua ancora oggi. Dieci anni dopo, sono centinaia di migliaia le vittime della guerra civilena. Siti archeologici e città dall’incredibile bellezza, come Aleppo, sono andate parzialmente distrutte. Tuttavia, il presidente Bashar al-Assad ha goduto del sostegno di Russia e Iran che gli ha permesso di rimanere al potere. I crimini contro l’umanità commessi tra il 2011 e il 2017 sono sotto gli occhi di tutti. E anche Europa e Stati Uniti hanno le loro responsabilità: molto spesso i finanziamenti, provenienti da ...