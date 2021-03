La Sassella è santuario | c' è la firma

Advertising

Ora è ufficiale. La chiesa di Santa Maria della Sassella è un santuario. Ieri, nel giorno di San Giuseppe, il vescovo di Como monsignor Oscar Cantoni ha infatti firmato il decreto canonico con il quale si erige la chiesa a santuario diocesano "...